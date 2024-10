Ministro Santiváñez tras asesinato de profesor en Ate: "No podemos decir que no estamos teniendo resultados"

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, fue citado a la Comisión de Defensa del Congreso de la República para dar un balance sobre los 15 días de estado de emergencia declarado en varios distritos de Lima y el Callao ante el aumento de casos de extorsión.

El titular del Mininter llegó cerca de las 4:30 p.m. y permaneció cerca de 3 horas respondiendo las preguntas de dicho grupo de trabajo. Fue en este tiempo que se registró el asesinato de un profesor dentro de un colegio en Ate Vitarte.

Al ser consultado por el hecho y los resultados del estado de emergencia, el ministro Santiváñez dijo: "El fin de semana se han realizado operativos y ha habido más de mil detenidos, no podemos decir que por un hecho que sucedido ahora no existe más resultados, definidamente hay que investigarlo, no significa que no estemos teniendo resultados".

ASESINAN A PROFESOR EN ATE

La tarde de este último lunes 14 de octubre, un profesor fue asesinado a balazos en el interior de un colegio en el distrito limeño de Ate Vitarte luego que un sicario se hiciera pasar como un "falso repartidor".