Adrianzén dice que organización vinculada al Movadef estaría detrás del paro y asegura que “Lima está en calma”

Con respecto al paro parcial de transportistas, el presidente del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, aseguró que toda la ciudad "está en calma”.

“Estamos en condiciones de informar que toda la ciudad de Lima está en calma, no ha habido ningún acto de vandalismo, ni en contra del patrimonio público o privado. Las unidades que salieron a trabajar lo hicieron de manera tranquila, nuestra Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas están resguardando toda la ciudad y por ello, la garantía de quienes todavía están a tiempo se movilice a sus centros de trabajo”, dijo en Canal N, destacando que está “plenamente garantizada la seguridad del tránsito”.

No obstante, la reportera de dicho canal le increpó que durante su recorrido sí han divisado actos de “vandalismo” contra vehículos de transporte público, mercados con negocios cerrados y líneas que “no están circulando”, a lo que el premier le respondió: “seguramente hemos visitado lugares diferentes, porque yo estoy desde las 6 de la mañana recorriendo la ciudad y no he escuchado en absoluto ninguna de las cosas que usted dice”.

MOVADEF DETRÁS DEL PARO

En otro programa, el premier sostuvo que organizaciones vinculadas al Movadef estarían detrás del paro de transportistas y consideró que existe una “politización” de esta manifestación.

"Dentro de las organizaciones que estarían haciendo este llamado está la Confederación Nacional Unitaria de Lucha (CNUL), que ha sido vinculada al Movadef y al Fenate. Están el denominado Frente de Defensa del Agua y de la Vida, organización vinculada a grupos marginales que están haciendo política", dijo a RPP.

También acusó a agrupaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, IDL o el Partido Morado de estar promoviendo un “paro nacional”.

“Están difundiendo, a través de redes sociales, la necesidad de plegarse a este paro. Están la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Aprode, IDL, el Partido Morado. ¿Esto no es la politización de la movilización de hoy?", agregó al citado medio.