Vladimir Cerrón cumple un año prófugo: no se habría escondido en condominio de Asia, según Arriola

Este domingo 6 de octubre, Vladimir Cerrón cumple un año prófugo de la justicia, pese a que la Policía Nacional del Perú (PNP) ha realizado diversos operativos para dar con su paradero.

El pasado miércoles, el general PNP Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional, se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso y dijo estar seguro de que el fundador de Perú Libre nunca estuvo en el condominio Mikonos, ubicado en el distrito de Asia.

“Puedo decirles algo categóricamente: desde mi punto de vista, y me someto a cualquier investigación (...) tengo un alto porcentaje de probabilidad de que (Vladimir Cerrón) no estuvo ahí en Mikonos. No estuvo ahí en Mikonos. Quieren la verdad, esta es mi verdad, es la verdad que se ha dado ahí”, sostuvo.

Como bien se sabe, el alto mando fue citado por la Comisión de Fiscalización, encabezada por el congresista Juan Burgos, para que brinde detalles sobre el operativo de captura que se realizó en el condominio Mikonos, así como la presencia del vehículo presidencial, conocido como ‘Cofre’, en la zona.

SUEÑA CON SU CAPTURA

El general PNP Arriola dijo que “sueña” con la captura del prófugo y con la identificación de las personas que lo estuvieron protegiendo “en todo momento”.

“Siempre soñé que un día podemos levantarnos con la noticia de que Cerrón ha sido capturado, y no solamente la captura limpia, sino con los efectos a través de los cuales podríamos determinar quiénes estuvieron, están en todo momento, protegiendo, financiando, ayudándole, con algún equipo de comunicación, facilitándole algún inmueble en algún lugar”, agregó, destacando la Policía sigue trabajando para dar con su paradero.