Julio Velarde: titular del BCR tuvo que explicar sus funciones a los congresistas ante "singulares" preguntas

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, asistió en la víspera a la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República. Sin embargo, algunos legisladores le formularon "singulares" interrogantes que demostraban claramente desconocer las funciones de esta importante entidad.

Los parlamentarios de bancada de Perú Libre, Wilson Quispe, María Agüero y Alfredo Pariona hicieron preguntas sobre empleo, impuestos, altos intereses bancarios, quiebra de entidades financieras, etc. Sorprendió que los parlamentarios no hayan consultado el tema con sus asesores antes de interrogar al funcionario.

NO SOMOS GOBIERNO

De buen humor y detalladamente, Velarde Flores explicó sus funciones y las de la entidad que representa ante los congresistas, que le cuestionaron permanentemente su desempeño. El funcionario también reconoció interesantes interrogantes de parte de otros legisladores de la referida comisión, informa Infobae.

“No somos el Gobierno. No soy el presidente del Ministerio de Economía ni Produce. Es un banco central cuya tarea es informar de la economía y controlar la inflación, no hay otra tarea. Yo no puedo meterme al campo de la agricultura, no puedo meterme al Ministerio de Trabajo y decirle cómo hacer las cosas. No me corresponde. Como yo no acepto que el Ministerio de Economía se meta en el BCR (...). No me corresponde a mí estar dictando que hace el Ejecutivo”, respondió.