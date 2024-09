Elmer Schialer sobre situación en Venezuela: “Perú no reconoce tales resultados oficiales”

En medio de su participación en el debate de alto nivel de la 79ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el canciller Elmer Schialer, se pronunció de la postura que adoptó sobre la situación que atraviesa Venezuela.

En declaraciones, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que el Perú rechaza los resultados que dieron los órganos electorales del país llanero, que dieron como ganador a Nicolás Maduro.

“Los resultados propiciados (en Venezuela) no cumplieron con la obligación legal venezolano y por tanto no reflejan legítimamente la voluntad popular venezolana. El Perú no reconoce tales resultados oficiales”, sostuvo.

QUE EL PROBLEMA LO SOLUCIONEN LOS MISMOS CIUDADANOS

A pocas horas de haber sido nombrado como el titular de la Cancillería, Elmer Schialer precisó que la situación que atravesaba Venezuela debían ser resueltos por los propios ciudadanos.