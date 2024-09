Gobernador de Tacna rechaza traslado de reos a Challapalca: "No somos el basurero del Perú"

El gobernador de Tacna, Luis Torres Robledo, se pronunció tras el anunció del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien dispuso el traslado de los más avezados extorsionadores que se capturen, al penal de Challapalca.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, la autoridad regional rechazó el anunció del titular del Mininter y señaló que el traer más delincuentes a dicho establecimiento penitenciario hará que la violencia y los crímenes aumenten en dicha ciudad.

"Esto, anteriormente, nos había ocasionado síntomas de violencia aquí en Tacna. Con más gente de ese tipo, de ese nivel, vamos a tener mucha más violencia en Tacna, robos, sicariato [...] yo he sacado un tuit y le he dicho a la población y al gobierno que Tacna es la ciudad de la bandera, cuna del patriotismo, no es el basurero del Perú", dijo.

PIDE RESPETO

En ese sentido, el gobernador de Tacna pidió al gobierno "respeto" para su ciudad y señaló que no aceptarán el traslado de peligrosos delincuentes a dicho establecimiento penitenciario, ubicado en el límite de la heroica ciudad y Puno.