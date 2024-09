"Un ratito mi amor, voy a votar": Se filtra polémico audio durante suspensión de Katy Ugarte

El Pleno del Congreso de la República aprobó el último miércoles 18, el informe final de la Comisión de Ética y suspendió por 60 días del ejercicio de sus funciones a la congresista del Bloque Magisterial, Katy Ugarte, acusada de recortar el sueldo de sus trabajadores.

Con 50 votos a favor, 18 en contra y 30 abstenciones, la Representación Nacional aprobó la medida contra la parlamentaria de izquierda, además del descuento correspondiente de sus haberes durante el plazo de suspensión.

SE FILTRA AUDIO

Durante la votación de la suspensión a Ugarte Mamani, un congresista dejó encendido su micrófono y dejó al descubierto la conversación que estaba sosteniendo con su pareja sentimental durante la sesión del Pleno.

"Un ratito mi amor, voy a votar, no me cortes ya", se oye decir en el audio durante la votación del día de ayer. Cabe precisar que, hasta el momento, no se ha identificado al parlamentario en cuestión.