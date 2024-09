Congreso: citan a ministros de Defensa, Agricultura y Ambiente por incendios forestales en el país

La presidenta de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno, Adriana Tudela, anunció que se acordó citar a los ministros de Defensa (Walter Astudillo), Medio Ambiente (Juan Carlos Castro Vargas), y Desarrollo Agrario (Ángel Manuel Manero Campos) para informar sobre las acciones que vienen ejecutando los respectivos sectores ante los incendios forestales en el país.

Cabe mencionar que las últimas semanas el Perú enfrenta un grave problema ambiental con más de 173 incendios forestales que han afectado 20 regiones, entre las más afectadas se encuentra, Cusco, Huancavelica y Huánuco.

Producto de los incendios forestales, 15 personas han perdido la vida, 98 heridos, más de 28 000 hectáreas y 22 regiones afectadas según el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

SOBRE APOYO INTERNACIONAL

El congresista Alejandro Cavero se pronunció luego que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) señalara que aún no es necesario solicitar apoyo internacional para controlar los incendios forestales. "La ayuda es necesaria, no sé por qué el Gobierno no aceptaría una ayuda", dijo.