PPK sobre indulto a Fujimori: “Fue una deferencia para una persona que hizo mucho por el Perú”

Después de que se conociera el fallecimiento del expresidente Alberto Fujimori, el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK) se pronunció acerca del indulto que le otorgó al exjefe de Estado hace más de cinco años.

En una entrevista brindada a la conductora de Panorama, Carla Muschi, PPK mencionó que buscó darle una deferencia a una autoridad que ayudó al país a salir de una crisis que se encontraba atravesando.

“Creo que era lo correcto. Eso no es perdonar, borrar o reescribir la historia. Es simplemente una deferencia hacia una persona que, si hizo mucho por el Perú, paró el terrorismo y tuvo una buena política en el exterior”, manifestó.

¿CÓMO SE ENTERÓ DE LA NOTICIA?

PPK señaló que, en horas de la tarde del último miércoles 11 de septiembre, se entero de la noticia del deceso de Alberto Fujimori, pero no lo creía, por lo que tuvo que esperar algún pronunciamiento oficial.

“Alguien me llamó al mediodía y me dijo se ha muerto. Eso no era noticia (…) No dije nada, esperé a verificar la noticia (sobre la muerte de Fujimori)”, sostuvo