Keiko Fujimori en entierro de su padre: Él quería ser sepultado junto a mi madre, Susana Higuchi

Esta tarde, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, durante el sepelio de su padre el expresidente Alberto Fujimori en el cementerio Campo Fe de Huachipa, reveló en un breve mensaje algunos detalles de sus últimas conversaciones con su progenitor.

Según dijo, el exmandatario nunca se arrepintió de volver a Perú desde Japón. “Yo le preguntó a mi padre varias veces ¿Te arrepientes de haber dejado de Japón? Su respuesta siempre fue ‘no’, pues quería ver crecer a sus nietas y estar siempre junto al pueblo”.

UN LUGAR TRANQUILO

Asimismo, contó que días después de su liberación en diciembre de 2023, su padre le pidió visitar la tumba de su exesposa, Susana Higuchi, del cual estaba separado hace muchos años, y cuando se retiraban del camposanto dijo que era un lugar tranquilo.

“Me gusta este lugar, es tranquilo, hay paz, quiero ser sepultado acá, pero no tan cerca de tu mamá, comentó con una sonrisa”, “ese fue su pedido y se ha cumplido, fue en el mismo cementerio que mi madre, pero no están juntos”, señaló Keiko Fujimori.