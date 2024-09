Alberto Fujimori: reacciones desde el Congreso tras fallecimiento del expresidente

Desde el Congreso diversas reacciones se han producido tras el fallecimiento del expresidente Alberto Fujimori este miércoles 11 de setiembre debido a complicaciones en su salud. Su deceso se produjo en la casa de su hija Keiko Fujimori en San Borja.

REACCIONES

Desde su cuenta X, el congresista José Cueto escribió: "Hoy despedimos al expresidente Alberto Fujimori, quien, en uno de los momentos más oscuros de nuestra historia, encabezó la lucha frontal contra el terrorismo que asolaba nuestro país. Su liderazgo permitió recuperar la paz y la estabilidad en el Perú. Mis condolencias a su familia".

"Como pueblo tenemos la palabra y la voz para decir muchas cosas, pero no debeos perder el sentido de humanidad, somos adversarios políticos, pero eso no nos hace no respetar del otro lado y justicia", dijo Flavio Cruz, de Perú Libre.

"Existe mucha gratitud y amor para él, siempre lo vamos a recordar, él es expresidente y merece un funeral de Estado, gracias al el país, en la región, estamos bien económicamente", sostuvo Tania Ramírez, de Fuerza Popular.