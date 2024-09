Álex Paredes tras la muerte de Alberto Fujimori: "No todo lo que hizo fue malo"

El congresista y presidente de la Comisión de Ética, Álex Paredes, se pronunció tras el fallecimiento del exmandatario, Alberto Fujimori, quien dejó de existir este miércoles 10 de setiembre a los 86 años.

En declaraciones a la prensa, el parlamentario de izquierda expresó sus condolencias para la familia del exjefe de Estado y para todos los directivos y militantes de Fuerza Popular.

"Una lamentable pérdida para su partido, Fuerza Popular, para su familia, yo creo que todo aquel que pierde a un ser querido siempre tiene dolor así que, como grupo parlamentario, las condolencias del caso para la familia Fujimori", dijo.

NO JUZGA

Asimismo, Paredes señaló que respeta la pérdida el duelo de la familia Fujimori y que, pese a las diferencias políticas, no le corresponde juzgar sus acciones: "Entender que hay un dios y que sea él el que tenga que juzgar y no los que estamos acá", sostuvo.

"Yo no tengo ningún problema (en que se le haga un homenaje), yo no me considero juez, jurado, verdugo y menos dios. No todo lo que hizo fue malo, pero en el mayor de los casos el que tiene que juzgar es el de arriba", finalizó.