Eduardo Salhuana sobre caso Andrés Hurtado: “Tiene que ser investigado a fondo”

Luego de que se conociera de presuntas implicancias de Andrés Hurtado mejor conocido como ‘Chibolín’ en un caso de lavado de activos, el presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, indicó que el caso debe ser indagado hasta el final, debido a que es de interés para todos los peruanos.

“Pensamos que cualquier tema de interés público que involucren a entidades del Estado, deben ser investigados a fondo. No solamente hay una responsabilidad personal, sino que involucra a entidades de trascendencia como es el Ministerio Público o Congreso”, declaró.

¿AMISTAD CON EL MINISTRO DE INCLUSIÓN SOCIAL?

Tras las revelaciones del programa Contracorriente de una presunta reunión entre Andrés Hurtado y el titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Julio Demartini, el integrante del gabinete presidido por Gustavo Adrianzén negó haber conocido a ‘Chibolín’.

“Yo no sé si hay un colaborado eficaz. No conozco al señor Hurtado, no conozco al señor Mateo Castañeda. Solamente tuve un momento con él el día del allanamiento a Palacio”, declaró.