"Chabelita" Cortez y alcalde de San Luis protagonizan fuerte discusión: "¡Bájeme la voz!"

La congresista de la República, Isabel Cortez, protagonizó un fuerte altercado en horas de la mañana de este lunes 2 de septiembre, con el alcalde del distrito de San Luis, Ricardo Pérez.

¿QUÉ OCURRIÓ?

La parlamentaria de izquierda acudió hasta el mencionado distrito para encarar al burgomaestre y pedirle explicaciones en la demora de los pagos a los trabajadores municipales de limpieza, generando una fuerte discusión entre ambas autoridades.

"Bájeme la voz, tiene que respetar a una autoridad. Usted es un malcriado, señor alcalde", fueron las palabras de Cortez, quien en todo momento apuntó con el dedo al alcalde.

"No me señale usted. No le voy a bajar absolutamente nada. Aquí las cosas son bien claras, señores. Voy a tomar en cuenta cada uno de los procedimientos laborales que corresponden. La señora (Cortez) gana 30 mil soles, ojalá que pueda repartir, pues", fue la respuesta de Pérez.