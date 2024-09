García Belaúnde tras ratificación de inhabilitación a Martín Vizcarra: "Tendrá derecho a recurrir a quien sea"

El excongresista Víctor Garcia Belaunde se pronunció a favor de la ratificación de la inhabilitación del expresidente Martín Vizcarra, quien está siendo investigado por el caso "vacunagate".

Según Belaunde, esta decisión es beneficiosa para el país y la democracia peruana, señalando que no cree que el Tribunal Constitucional (TC) revierta la sentencia.

"Me parece muy bien que esté inhabilitado. No creo que el TC cambie esta sentencia. Él (Vizcarra) tendrá todo el derecho de recurrir a quien sea, inclusive a Putin si cree que sea necesario, para que pueda ser candidato. Yo creo que no lo será, y eso es muy bueno para el país y la democracia", expresó el exlegislador.

BUSCARÁ OPCIONES

Por su parte, Martín Vizcarra se mostró optimista tras la confirmación de su inhabilitación, la cual considera injusta. Tras el fallo adverso del Poder Judicial, el expresidente anunció su intención de recurrir al Tribunal Constitucional y, si es necesario, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para poder postularse en las elecciones generales de 2026.