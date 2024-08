Ministra de Vivienda habla sobre problema de agua en Juliaca y cita al "Cuto": "La fe es lo más lindo"

La ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuellar, volvió a generar polémica con un curioso video difundido en redes sociales, donde habló sobre los problemas de agua y alcantarillado en la región de Juliaca.

En la referida grabación, la titular del sector Vivienda aseguró que su gestión ya está tomando cartas en el asunto para brindar una solución a la población de Juliaca y hasta se animó a citar una icónica frase del exfutbolista, Luis Guadalupe.

"[¿Ya tenemos resuelto el problema de agua en Juliaca?] Por supuesto pues, sobrino, si para eso hemos venido, para poner la primera piedra, no seas pincha globos, pues [...] para los que apoyan y para los que no, igual les va a caer su agua, nosotros no somos bulto [...] la fe es lo más lindo de esta vida", dijo.

PIDIÓ "REZAR"

Como se recuerda, la ministra de Estado ya había causado revuelo anteriormente, cuando durante una actividad oficial hizo un llamado a la población para "rezar", a fin de que las autoridades políticas "no sean tentados a robar".