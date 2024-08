Congresista Martínez intenta interferir en desalojo en Arequipa: procuradora lo acusa de tráfico de influencias

El congresista Edwin Martínez fue señalado por intentar interferir en un desalojo en el anexo de Villa El Mirador, en el distrito de Uraca - Corire, provincia de Castilla, Arequipa. El hecho ocurrió el pasado miércoles cerca de las 13:00 horas, cuando la procuradora de Camaná con encargatura en Castilla, Dixie Rodríguez Cervantes, ejecutaba la recuperación de un inmueble con el respaldo de un contingente policial. Durante el operativo, un hombre que reclamaba posesión del terreno pidió a la procuradora que hablara por teléfono con el legislador Martínez, quien cuestionó la legalidad del desalojo.

Según un video de Radio La Ley, Martínez cuestionó la falta de un proceso adecuado para llevar a cabo el desalojo, insinuando que la acción no contaba con los procedimientos necesarios. Rodríguez, sorprendida, preguntó si el congresista actuaba como abogado de la parte, a lo que él respondió que intervenía en calidad de congresista. Ante esto, la procuradora le advirtió que su intervención podía ser considerada como tráfico de influencias.

PROCURADORA DEFIENDE SU LABOR LEGAL

Dixie Rodríguez criticó la intervención del congresista, señalando que su intento de interferir en el desalojo era inapropiado y podría constituir un delito. “¿Usted me está diciendo que es congresista y por eso yo debo dejar de hacer mi trabajo? No tengo nada de qué hablar con usted”, respondió firmemente la funcionaria. Rodríguez defendió el proceso legal, señalando que su labor contaba con todos los documentos que autorizaban el desalojo y que no tenía por qué aceptar la intromisión de un congresista en un asunto judicial.

La procuradora también cuestionó a la parte involucrada por intentar detener el desalojo mediante la intervención de un legislador, lo que consideró un acto de presión indebida. Este incidente ha generado preocupación sobre el uso del cargo público para influir en procedimientos legales, especialmente en casos de recuperación de terrenos.

MARTÍNEZ SE DEFIENDE: “ACTUÉ COMO CIUDADANO, NO COMO CONGRESISTA”

En su defensa, Edwin Martínez declaró que su intervención fue como un ciudadano común y no como congresista. “Mientras no incurra en un delito o falta, no tengo temor de hablar con el propio presidente. Soy un ciudadano común y corriente que no le gusta la injusticia”, afirmó para Diario Viral. Sin embargo, sus declaraciones contrastan con lo evidenciado en la llamada, donde claramente se presenta como congresista y cuestiona el desalojo en nombre de la persona que reclamaba el terreno.

Martínez también alegó que el desalojo era injusto, acusando a las autoridades de permitir invasiones en asentamientos y entregar constancias de posesión, lo que a su juicio era un acto ilegal.