La congresista María Agüero continúa en el ojo de la tormenta. Luego de tener palabras despectivas contra dos colegios emblemáticos de Arequipa, la parlamentaria llegó a la provincia de Islay en su semana de representación.

Al ser consultada sobre sus recientes declaraciones, la legisladora de Perú Libre se mostró reacia con la prensa. Incluso, no tuvo reparos en refutar a los periodistas que solo cumplían con su trabajo de preguntar e informar.

“Soy arequipeña, nacida en el barrio tradicional de San Lázaro. Más arequipeña no puedo ser, ayer he subido al misti, cosa que no muchos lo hacen”, sostuvo la congresista, visiblemente incómoda por el asedio de los hombres de prensa.

¿SACADAS DE CONTEXTO?

En su defensa, María Agüero aseguró que sus declaraciones fueron sacadas de contexto, incluso, sobre aquellas en las que afirmaba que no se sentía arequipeña. Hoy, sin embargo, todo parece indicar que piensa todo lo contrario.