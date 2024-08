Arturo Fernández denuncia amenazas de muerte: "Mi vida corre peligro"

El suspendido alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, quien se encuentra prófugo de la justicia desde hace diez días, denunció mediante un video a través de sus redes sociales, que viene recibiendo amenazas de muerte.

El suspendido burgomaestre, quien fue declarado reo contumaz por abandonar al audiencia de un juicio por difamación, explicó que su decisión de pasar a la clandestinidad se debe a que "la mafia" pretende encarcelarlo para acabar con su vida.

"Tengo información de que la mafia, a toda costa, quiere llevarme preso para que me maten, me quieren asesinar, así como injustamente me metieron preso el 2021 [...] así como me han sentenciado de manera arbitraria en este momento", dijo.

HÁBEAS CORPUS

Asimismo, Fernández cuestionó que el Poder Judicial aún no haya resuelto el recurso de hábeas corpus que presentó su defensa legal y dejó entrever que el gobierno de Dina Boluarte estaría detrás de estas presuntas amenazas.