María Agüero es denunciada ante Ética por expresiones despectivas contra estudiantes de Arequipa

La congresista Susel Paredes, de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, presentó una denuncia ante la Comisión de Ética contra su colega de Perú Libre María Agüero por las declaraciones discriminatorias que realizó la legisladora contras estudiantes de dos colegios, en la región Arequipa.

La congresista Paredes explicó que presentaba la denuncia contra su colega por "sus expresiones discriminatorias contra la comunidad LGBTIQ+, la comunidad educativa de las instituciones Independencia Americana y Micaela Bastidas en la región de Arequipa".

EL CASO

Cabe recordar que durante una entrevista, María Agüero señaló "no puedo decir que soy cusqueña porque estaría mintiendo. Pero tampoco puedo decir que soy arequipeña porque no me siento arequipeña”.

En esa línea, la legisladora se refirió a los colegios donde estudiaban sus hijos. “Se horrorizan y dicen ‘¿Cómo es posible que los traigas de haber estudiado en Estados Unidos, en Beverly Hills, y los lleves allí donde están los ambulantes que llevan a sus hijos, que cortan caras, que son lesbianas y delincuentes?”, dijo.