Darwin Espinoza pierde los papeles tras ser consultado sobre pelea entre su esposa y trabajadora

El congresista Darwin Espinoza, de la bancada Podemos Perú, arremetió contra la prensa tras ser consultado sobre el presunto altercado que se habría generado entre su esposa, Bélgica Arangoitia, y una trabajadora con la que se le fue vinculado, Stefania Cuya.

El parlamentario, además de negar rotundamente los hechos, lanzó amenazas contra un medio de comunicación local, acusándolo de “difamar”.

“La señorita no ha trabajado desde 2021; después no ha vuelto a trabajar conmigo. ¿A qué oficina ha ido? Hasta malinforman. Yo voy a denunciar a Latina por estar hablando estupideces, porque lo único que están sacando son chismes baratos que solo quieren desprestigiar. Afirman algo que no ha pasado”, dijo a la prensa.

“¿Cuál serenidad? Ustedes sean serios, son un medio de comunicación. Fácil es difamar, después se ponen a lloriquear cuando el Congreso saca normas que puedan regular estos chismes baratos. No tengo más que declarar”, concluyó.

¿QUÉ PASÓ?

De acuerdo a Latina, la gresca entre Arangoitia y Cuya se produjo en el cuarto piso del edificio Fernando Belaúnde Terry, ubicado en el jirón Huallaga. Debido a la intensidad de la pelea, se requirió de la intervención de agentes de seguridad del Congreso.

Por otro lado, el parlamentario Américo Gonza dijo a RPP que la seguridad del Legislativo le confirmó dicha pelea, además sostuvo que la Comisión de Ética podría investigar a Espinoza.