Ministro del Interior: admite reunión con capitán PNP, pero niega confesarle que tuvo orden de desactivar la Diviac

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, admitió haber mantenido una amistad con el capitán PNP Junior Izquierdo y haberse reunido con él en un chifa de San Borja en el marco de la celebración por su incorporación en la cartera ministerial; no obstante, negó haberle revelado que la mandataria le solicitó la desactivación de la División de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la PNP a cambio de asumir este importante cargo.

“Tampoco está en la labor del ministro desaparecer una unidad orgánica de Policía Nacional, las unidades se encuentran contenidas en una ley (…) Finalmente, los únicos que pueden en este caso son el Congreso de la República o la Policía Nacional (…) Yo lo que he dicho en este caso, es que yo no reconozco la fiabilidad de estos supuestos audios por una sencilla razón, bajo el argumento del abogado, hemos alcanzado cinco audios de una conversación que ha mantenido el oficial en un chifa, yo jamás he desconocido esa reunión porque fue una reunión a la que fui invitado por este oficial (¿reconoce una reunión con el capitán Junior Izquierdo?), sí, por supuesto, porque él me invitó a este chifa para celebrar mi nombramiento en el marco de una relación amical. Y esa reunión, que hubo una conversación de 2 horas y media, donde él me hizo muchos comentarios también nosotros conversamos al respecto y resulta que acompañaban presumiblemente cinco audios de una conversación de 2 horas y media”, sostuvo el funcionario a RPP, quien desliza que dicho material podría estar “manipulado” al estar cortado y por los antecedentes de dicho capitán.

Adicionalmente, aseguró que en esta reunión no tocaron el tema de la División de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y que los tópicos que abordaron fueron de tipo “amical”.

ACUSACIONES CONTRA EL MINISTRO DEL INTERIOR

El abogado del capitán PNP Junior Izquierdo señaló el pasado martes que su patrocinado le entregó un USB con cinco audios de una conversación en la que el titular del Ministerio del Interior habría reconocido que la jefa de Estado le pidió cerrar la Diviac una vez que asumiera la cartera ministerial.

“Esas fueron sus palabras exactas. Aparentemente (quien le pide eso) es la persona que le invita a ser ministro, que es la presidenta de la República. Son palabras de Santivañez", dijo el letrado al citado medio.

Adicionalmente, sostuvo que en los audios se evidencia que altos funcionarios en Palacio de Gobierno conocen del paradero del prófugo Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre.

Ante estas acusaciones, el premier Gustavo Adrianzén señaló que este material no podría ser sometido a una pericia legal al tratarse de copias y no estar en su soporte original, además señaló que dichas grabaciones deberían ser desechadas como pruebas. También, rechazó las acusaciones del letrado que sugieren que Dina Boluarte le habría pedido al ministro Santivañez que desactive la Diviac.