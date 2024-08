Congresista María Agüero asegura que no se siente identificada con Arequipa

La congresista de Perú Libre, María Agüero Gutiérrez, se encuentra en el ojo de la tormenta no solo por un supuesto recorte de sueldo a sus trabajadores, sino también por sus recientes declaraciones sobre la región Arequipa.

“Cuando a mí me decían, de dónde eres, yo sentía ese cortocircuito y decía de dónde digo. Porque no puedo decir que soy cusqueña porque estaría mintiendo, pero no puedo decir que soy arequipeña, porque no me siento arequipeña”, dijo.

Pero no solo eso. La parlamentaria también se refirió despectivamente sobre dos colegios emblemáticos de esta región, Independencia Americana y Micaela Bastidas, al ser consultada sobre su regreso de Estados Unidos junto a sus hijos.

SOBRE COLEGIOS

“La gente se horrorizaba y me decían como los traes de Estados Unidos, de haber estudiado en el Beverly Hills, y los llevas a un lugar donde los ambulantes llevan a sus hijos, que cortan caras, son lesbianas y delincuentes”, añadió.