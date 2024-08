Gustavo Adrianzén: "No tenemos previsto hacer cambios inmediatos en el Gabinete"

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, reiteró que el gobierno de la mandataria Dina Boluarrte, no tiene contemplado realizar cambios en el Gabinete Ministerial, al menos no de momento.

En entrevista para RPP Noticias, el jefe del Gabinete Ministerial manifestó que el Ejecutivo no tiene previsto hacer "cambios inmediatos" en ninguna de las carteras ministeriales.

"No tenemos previsto hacer cambios, inmediatos no. La señora presidenta es alguien que genera permanentemente confianza en el Gabinete, esto no significa en modo alguno que no haga evaluaciones", explicó.

CONSTANTE EVALUACIÓN

En ese sentido, Adrianzén Olaya aseguró que la presidenta Dina Boluarte mantiene en constante evaluación la labor de los ministros: "A mí me consta porque habla conmigo de diferentes carteras y se hace un análisis, incluso ella me formula recomendaciones", sostuvo.