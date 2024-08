Antauro Humala descarta alianza política con Junto por el Perú: "No lo hemos considerado"

Antauro Humala, líder del movimiento etnocacerista, ha salido al paso para desmentir los rumores sobre una posible alianza política con el partido Juntos por el Perú, liderado por Roberto Sánchez.

Semanas atrás se había informado que ambas agrupaciones estarían en conversaciones para una eventual fusión de cara a las próximas elecciones generales.

NEGÓ TODO

Sin embargo, Humala Tasso, en diálogo con la prensa, negó categóricamente la existencia de tal acuerdo.

"No, no hay alianzas, la prensa se precipitó. Hasta ahora todo puede ser conversaciones, invitaciones, pero concretamente no puede existir alianzas con ningún partido. No hemos considerado el partido de Juntos Por el Perú", declaró el líder de A.N.T.A.U.R.O.