Aníbal Torres reaparece y habla sobre posible candidatura presidencial. ¿Qué fue lo que dijo?

El expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vásquez, reapareció en una entrevista concedida a un medio local y habló sobre la posibilidad de postular a la Presidencia en las próximas elecciones del año 2026.

Durante dicha entrevista, el expremier, quien es investigado por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, señaló que, de momento, no puede confirmar su candidatura, no obstante, no descartó presentarse a las elecciones con su partido Adelante Pueblo Unido (APU).

"No puedo decir que voy a ser candidato a la Presidencia, soy muy realista, hay como 40 partidos [...] hay muchos de los otros grupos que han venido para liderarlos yo [...] pero no puedo liderarlos porque ya estaba comprometido con APU", dijo.

PARTIDOS INSCRITOS

Cabe precisar que, hasta el momento, ya son 33 los partidos que han logrado su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), de cara a los próximos comicios y se prevé que para el año 2026 tengamos más de 40 agrupaciones en campaña.