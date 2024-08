Patricia Chirinos se pronuncia tras incidente en bar de Barranco

Como informamos esta mañana, la congresista del partido Avanza País, Patricia Chirinos, se pronunció a través de su cuenta oficial de X, luego de un bochornoso incidente en un bar en el distrito de Barranco.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada, de este domingo 4 de agosto.

En vídeos publicados en redes sociales, se observa cómo un grupo de personas que se encontraban en el local La Noche de Barranco, insultaron a la congresista y le exigieron entre insultos que se retire.

Hasta le tiraron un vaso a su mesa, lo que ocasionó la reacción de la parlamentaria, que les mostró el dedo medio y los llamó ¡imbéciles!.

Chirinos se pronuncia

En la publicación de la parlamentaria se lee. “En mi vida política he enfrentado de todo, y lo de ayer en Barranco es solo una anécdota más: un pequeño grupo de desadaptados me agredieron verbalmente y hasta me arrojaron un vaso de vidrio. La violencia no debe tener cabida en nuestra democracia”.

“Estos incidentes solo fortalecen mi compromiso de seguir adelante. En una democracia, es vital escuchar todas las voces, incluso las críticas más duras. Gracias por su apoyo y solidaridad”, agregó la parlamentaria de Avanza país.