María del Carmen Alva sobre AMLO: “Es el defensor número 1 de Pedro Castillo”

Tras conocerse que el Perú no fue invitado para el cambio de mando en México donde Andrés Manuel López Obrador (AMLO) entregará la banda a Claudia Sheinbaum, la congresista de Acción Popular, María del Carmen Alva, arremetió contra el aún mandatario del país azteca.

En declaraciones, la legisladora recordó que AMLO siempre fue el defensor acérrimo de Pedro Castillo a pesar de que el 7 de diciembre de 2022, el exmandatario dio un golpe de Estado, lo que le costó ser vacado por el Parlamento.

“Es el defensor número 1 de Pedro Castillo, No reconoció el golpe, para el no fue un golpe, sino que la clase política elitista del Perú discriminaba a Castillo, porque no querían aceptar a un profesor rural de origen serrano”, declaró.

EXIGENCIA DE VISA PARA INGRESAR A MÉXICO

Luego de la decisión de las autoridades de México para exigir visa a los peruanos para ingresar a su territorio, María del Carmen Alva mencionó que terminó afectando a su país.

“Eso fue un golpe muy bajo que al final afecta al turismo, menos gente irá a México. Totalmente ellos se ven afectados”, precisó la parlamentaria.