Fernando Marcelo aconseja a Veronika Mendoza no postular a la presidencia tras postura sobre crisis en Venezuela

El periodista de Panamericana Televisión, Fernando Marcelo, cuestionó públicamente las recientes declaraciones de la líder política Verónika Mendoza, del movimiento Nuevo Perú, sobre la crisis en Venezuela, y le recomendó no postular a la presidencia del Perú en los próximos comicios.

Mendoza, a través de su cuenta de X (antes Twitter), señaló que era importante esperar los informes de observadores internacionales acreditados (ONU, centro Carter, CELAC, Unión Africana) para determinar si hubo "fraude o no" en las recientes elecciones venezolanas, en las que Nicolás Maduro fue reelecto.

Asimismo, llamó a respetar la soberanía del pueblo venezolano, pese a las protestas que se vienen desarrollando en contra del gobierno de Maduro.

"NO POSTULE"

Estas declaraciones fueron duramente cuestionadas por Marcelo, conductor del segmento "El poder en La Mira" en 24 Horas mediodía. El periodista lamentó los dichos de Mendoza y le recomendó evitar participar en los próximos comicios presidenciales de 2026.

"Si usted no quiere ver la realidad, bueno pues (...) Entonces no postule para ser presidenta. Está viendo cosas donde no las hay, eso fue un tweet tibio y que la rechazamos porque la realidad nos dice algo completamente distinto", afirmó Marcelo.