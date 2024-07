Morgan Quero afirma que quiso dialogar con presidenta del Consejo de Mujeres Awajún: "No aceptó"

El ministro de Educación, Morgan Quero Gaime, se pronunció tras su visita a la provincia de Condorcanqui, en Amazonas, a donde llegó para abordar las más de 500 denuncias de abuso sexual contra niñas de la comunidad Awajún.

En declaraciones a la prensa, el titular del Minedu indicó que quiso aprovechar su visita para entablar diálogo con la presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, Rosemary Pioc, sin embargo, ella no habría aceptado reunirse con el ministro.

“Yo he llegado a Condorcanqui, el distrito de Cenepa, la comunidad Wampis, hemos estado ahí, hemos sido recibidos por la gente, por la población, por los estudiantes. Hemos tenido un encuentro reservado. Hemos supervisado un avance de obra, que está en buen avance. En algún momento yo he llamado a la señora, la invité a poder tener un diálogo y no ha aceptado. Somos muy respetuoso de la decisión que cada persona tome”, dijo.

SOBRE ALBERTO FUJIMORI

Por otra parte, Quero Gaime se refirió a la posible candidatura de Alberto Fujimori en las próximas elecciones presidenciales del 2026 y señaló que "en su momento", las entidades competentes se encargarán de evaluar si su postulación es lícita o no.

“Todos los ciudadanos tienen todos los derechos para presentarse a todos los cargos de elección popular. Y en ese sentido, hay que esperar la evaluación que haga la instancia correspondiente. En su momento se verá si se presenta o no”, sostuvo.