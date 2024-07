Aníbal Torres sobre Vladimir Cerrón: "Vino a mi casa y me rogó que yo fuera premier"

El expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vásquez, habló por primera vez sobre la relación que tuvo con el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, quien se encuentra en la clandestinidad desde hace 9 meses.

Durante un evento de su partido Adelante Pueblo Unido (APU), el también exministro de Justicia aseguró que el sentenciado líder perulibrista fue hasta su casa y "le rogó" para que acepte el premierato.

"Y en la noche vino el doctor Cerrón a mi casa. Vino a mi casa, él es el que me pidió, me rogó que yo fuera premier y ahora cómo me atacan estos señores", señaló Torres Vásquez.

"DEL CAMPO A LA CIUDAD"

Las declaraciones de Aníbal Torres se dan luego que el prófugo Cerrón Rojas publicó, desde la clandestinidad, su libro "Del Campo a la Ciudad". Como se recuerda, en diciembre del año pasado, el líder de Perú Libre responsabilizó al expremier por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo.