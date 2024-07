¿Tensión entre el Poder Judicial y Mininter por Cerrón?: “Incompetencia de otro sector no puede atribuirse a nosotros”

El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, abordó las críticas del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien afirmó que no pudo capturar al prófugo Vladimir Cerrón por una presunta demora por parte de la entidad en la aprobación de una orden de allanamiento.

“Yo lo que sostengo y lo que he referido es que la Policía estuvo en el tiempo oportuno y estuvo en el momento ideal. Lo que no tuvo en esa oportunidad fue la una decisión judicial dentro del tiempo que esperábamos, demoró horas y lamentablemente esas horas en tipo operaciones como esta son absolutamente vitales para lograr una captura”, dijo Santiváñez a RPP, haciendo referencia a la intervención de un inmueble, del pasado 15 de junio, en el que se presumía que estaba el líder de Perú Libre.

Ante estas declaraciones, el titular del Poder Judicial señaló que su entidad no representa un obstáculo para la captura del exgobernador regional de Junín.

“No creo que esa sea una apreciación exacta (la del ministro del Interior). El Poder Judicial trabaja, y en todo caso quien se encarga de las capturas es la Policía y corresponde al sector Interior, pero el Poder Judicial no es obstáculo para la captura de ninguna persona que esté requisitoriada”, dijo Arévalo a la prensa.

“Yo solo le digo una cosa. La incompetencia de otro sector no puede atribuirse a nosotros. Nosotros (el Poder Judicial) no capturamos personas, eso quiero que sea claro”, afirmó Arévalo, quien también indicó que “habría que ver (la incompetencia del Mininter). Si me dicen que una persona estaba en un lugar y no la pudieron capturar... yo solo le digo eso”, agregó.

MINISTERIO DEL INTERIOR SE RETRACTA

El Ministerio del Interior, a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), reconoció que tanto el Poder Judicial como su cartera trabajan para luchar contra la delincuencia e inseguridad ciudadana.

“Aclaramos que las decisiones ajenas y aisladas no pueden significar una carencia al gran reconocimiento que el sector Interior le merece al Poder Judicial, Por ello, esperamos continuar el trabajo sostenido y coordinado en favor de la lucha contra la criminalidad en todas sus modalidades, en beneficio de la ciudadanía”, se lee en documento.