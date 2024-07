Alejandro Toledo: Médico de Barbadillo informa que expresidente se niega a recibir atención médica

El día de ayer, el expresidente de la República, Alejandro Toledo, generó preocupación durante la audiencia del juicio oral en su contra, por el presunto delito de colusión en el marco del caso Interoceánica Sur. El exmandatario interrumpió la audiencia para pedir que lo lleven a un hospital o clínica, debido a que se sentía mal.

"Por favor, me siento absolutamente mal, quiero que me lleven al hospital, a cualquiera o a la clínica", señaló Toledo Manrique, quien además se mostró muy hostil con un trabajador del INPE que trataba de ayudarlo. “¡Déjame hablar, me estás interrumpiendo!, ¡No me toques caraj*!", arremetió.

Tras este impase, el INPE informó a través de un comunicado emitido en sus redes sociales que el exjefe de Estado se encontraba estable y, por tal motivo, no necesitaba ser hospitalizado.

SE NIEGA A SER ATENDIDO

El día de hoy, John Lozano Asenjo, médico del penal de Barbadillo, informó ante los jueces del Poder Judicial que Toledo Manrique se niega a recibir atención médica y que, inclusive, muestra una actitud agresiva ante el personal de salud.

"Se procedió a la evaluación a las 9:20 de la mañana, para lo cual el interno se encuentra irritable y ansioso, por momentos se torna agresivo y se rehúsa a recibir la atención médica", explicó el médico.