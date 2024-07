Margot Palacios se sumaría a la nueva "Bancada Socialista", según Pasión Dávila

El congresista de la República, Pasión Dávila, se pronunció sobre la conformación de la nueva Bancada Socialista, agrupación legislativa compuesta por exparlamentarios de Perú Libre, que en total integrarían 6 congresista.

En declaraciones para Perú 21, Dávila Atanasio, quien anteriormente fue suspendido por 120 días debido a una agresión a su colega Juan Burgos, confirmó quienes serán los colegas con los que trabajará en esta nueva bancada.

"Hasta ahora ya tenemos 6 congresistas. Está Jaime Quito, Alfredo Pariona, Álex Flores, Wilson Quispe, Silvana Robles y el que les habla", señaló Pasión Dávila, quien sería el encargado de liderar la Bancada Socialista.

MARGOT PALACIOS

Asimismo, Pasión Dávila no descartó la incorporación de la congresista Margot Palacios, quien hace unas semanas presentó su renuncia a Perú Libre y denunció que la bancada del lápiz no acepta su salida porque buscan expulsarla: "No está descartada".