Wilfredo Oscorima descarta afiliarse a Alianza Para el Progreso: "Me hicieron una invitación informal"

El gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez descartó estar afiliado al partido político Alianza para el Progreso (APP), luego que se diera a conocer una fotografía en la que compartía junto a Humberto Acuña Peralta, hermano del líder de APP César Acuña.

En su intervención, Oscorima señaló que fue invitado por el partido politico; sin embargo, desestimó su participación política por APP.

"El amigo Humberto Acuña me hizo la invitación informal en el restaurante, y pues nos hemos tomado una fotografía y esta fue difundido pero no tiene nada que ver sobre una afiliación. Aún no me he afiliado, solo hemos conversado pero no llegamos a nada concreto", precisó a los medios locales.

¿APPEPISTA DE CORAZÓN?

En el 2012 fue elegido Gobernador de Ayacucho primera vez precisamente por esta agrupación. Luego se alejó. En el 2014 fue elegido para el mismo cargo por el movimiento Renace. Y la tercera vez, en 2023 fue elegido gobernador por la agrupación Wari Llaqta.