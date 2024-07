Richard Acuña lamenta incidente de su padre en un avión: "Respetos guardan respetos"

El excongresista Richard Acuña lamentó el vergonzoso incidente que vivió su padre y gobernador regional de La Libertad, César Acuña, en un avión cuando un pasajero le recriminó por su mala gestión.

En declaraciones a la prensa, el esposo de Brunella Horna señaló que si bien pueden existir diferencias de opinión con respecto a un tema determinado, el respeto mutuo siempre debe prima antes que las "agresiones".

"Yo siempre lamento esa ligereza, es falta de respeto de parte de algunas personas, lamentablemente me imagino yo no tiene una buena formación, sé que pueden existir diferencias, pero respetos guardan respetos, no creo que ninguna persona merezca ese tipo de agresiones”, dijo.

INCIDENTE

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, fue increpado por un ciudadano del norte al toparse con este dentro de un avión. El hombre, quien grabó el momento con su celular, le reprochó por el aumento de la delincuencia, extorsión y sicariato en Trujillo.