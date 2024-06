Alejandro Salas: Exministro de Pedro Castillo se suma al partido de Martín Vizcarra

El exministro de Cultura y de Trabajo, Alejandro Salas, retornará a la escena política, pero con un nuevo partido. El exfuncionario público oficializó su afiliación a "Perú Primero", partido político del expresidente Martín Vizcarra.

Tras confirmar su afiliación a dicha agrupación, el exministro, quien fue uno de los principales escuderos del también exmandatario Pedro Castillo, aseguró que Vizcarra Cornejo es un "perseguido político".

"Yo creo que es un perseguido político, claro que sí, no me queda la menor duda. Él cerró un Congreso en donde varias agrupaciones políticas que hoy conforman el mismo Congreso, no solamente lo vacaron, sino que lo terminaron inhabilitando. Es parte de una venganza política", dijo.

SU SALIDA DE SOMOS PERÚ

Como se recuerda, durante su etapa como ministro de Pedro Castillo, Salas Zegarra militaba en el partido Somos Perú, sin embargo, dicha agrupación le pidió su carta de renuncia debido a su "defensa sesgada" al exmandatario golpista.