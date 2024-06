Presidente del JNE denunciará a Salatiel Marrufo: "Sus afirmaciones son tendenciosas"

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, se pronunció tras las recientes declaraciones de Salatiel Marrufo, quien afirmó que la presidenta Dina Boluarte, en su calidad como candidata a la vicepresidencia el 2021, tuvo injerencia en los resultados de las elecciones en dicho año que dieron como ganador al exmandatario, Pedro Castillo.

Al respecto, el titular del JNE negó haber tenido acercamientos con Dina Boluarte, Pedro Castillo o algún allegado de Perú Libre en las elecciones del 2021, en ese sentido, rechazó las declaraciones de Marrufo ante la Fiscalía.

"He de decir que no he tenido ningún acercamiento con la señora Boluarte ni con el señor Castillo ni con ningún miembro de ningún partido para favorecer o perjudicar", explicó.

LO DENUNCIARÁ

Asimismo, Salas Arenas confirmó que tomará acciones contra Salatiel Marrufo y presentará una denuncia en su contra: "Sus afirmaciones son tendenciosas, deja espacios en los que se pueden interpretar cosas", sostuvo.