¿Patricia Chirinos "coquetea" con Fuerza Popular?: "Hoy me vestí de naranja"

La congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, sorprendió a todos sus seguidores al subir un video a sus redes sociales, donde le habría hecho "guiños" al partido político Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori.

A través de su cuenta oficial en la plataforma TikTok, la parlamentaria de la bancada del tren hizo alarde de su outfit completamente de naranja, el color del partido fujimorista. Como si esto fuera poco, como música de fondo estaba la popular canción "el ritmo del chino": "Hoy me he vestido de naranja, ¿Me queda bien o no?", se oye decir a la legisladora.

VA POR LA REELECIÓN

Previamente, Chirinos Venegas expresó sus deseos de ir por la reelección en los comicios del año 2026. Con este reciente video, crecen los rumores sobre una posible candidatura como diputada en el 2026, esta vez con Fuerza Popular.

"Vamos a ver la manera en que vamos a continuar en política, estamos en un cierre de inscripciones en todos los partidos políticos que se cierran este 12 de julio. Todavía falta pan por rebanarse pero hay muchas alternativas, ir a una diputación [...] yo quiero seguir trabajando por el Callao", señaló.