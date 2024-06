Rafael López Aliaga arremete contra PPK: "Tremendo ladrón y cómplice de Odebrecht"

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, arremetió contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien en una entrevista expresó su decepción con la gestión del actual alcalde metropolitano debido al incumplimiento de las promesas de campaña.

López Aliaga no escatimó en críticas hacia el exmandatario, calificándolo de delincuente por sus declaraciones contra su administración.

"Hay un delincuente expresidente que dice que el señor López Aliaga ha traído unas motitos. ¡Tiene la osadía! Tremendo ladrón, delincuente y cómplice de Odebrecht. Unas motitos... ¡10 mil motos, oye, PPK!", expresó el burgomaestre durante un evento en la Plaza Mayor de Lima.

Asimismo, Aliaga continuó con sus duras palabras hacia Kuczynski, a quien tildó de cínico y le recordó sus presuntos vínculos con la empresa brasileña Odebrecht.

"No seas cínico, todavía, que has robado al Perú. Delincuente, cómplice de Odebrecht. Hemos traído 10 mil motos, cosa que no hiciste en tu vida", señaló Aliaga, añadiendo que el exmandatario descuidó a la población en el suministro de agua potable.

DECLARACIONES DE PPK

Durante una entrevista para el diario El Comercio, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski fue consultado sobre el alcalde Rafael López Aliaga. Kuczynski respondió indicando que el popular 'Porky', como alcalde, ha sido una decepción, ya que prometió muchas cosas irrelevantes como motocicletas y ha hecho muy poco.