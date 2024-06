Guillermo Bermejo: "Quiero ganarle a Antauro Humala y a Keiko Fujimori en las elecciones"

El congresista de la República, Guillermo Bermejo, se pronunció en contra del proyecto de ley que prohíbe a sentenciados por graves delitos, tales como homicidios, narcotráfico y secuestro, entre otros, postular a cargos de elección popular.

En declaraciones a la prensa, el parlamentario, quien busca la inscripción de su partido para postular a la Presidencia, indicó que "no se pueden cambiar las reglas del juego", asimismo, confesó que desea ganarle a Keiko Fujimori y Antauro Humala en los comicios del 2026.

"Yo quiero ganarle a Antauro Humala en las elecciones, yo quiero ganarle a Keiko Fujimori en las Elecciones. Yo quiero ganarle a cualquier candidato en las elecciones, pero lo que no puedo hacer es cambiar las reglas para que no participen los que a mí no me gustan o los que yo crea que me están quitando votos", manifestó.