Patricia Chirinos revela que también tiene un "Wayki" pero aclara: "No me ha dado ningún Rolex"

La congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, reveló a través de sus redes sociales que, al mismo estilo de la presidenta Dina Boluarte, también tiene un "Wayki", sin embargo, aclaró que no ha recibido un Rolex de su parte.

Mediante un video en su cuenta oficial de TikTok, la también presidenta de la Comisión de Defensa, indicó que, a diferencia del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, el "Wayki" de la parlamentaria le ha dado un ramo de tulipanes.

"A mí mi wuayki no me ha regalado Ningún Rolex, mi Wayki está misio, pero tampoco le he pedido nada a cambio como otras, pero mi wayki al menos sí me ha regalado estos lindos tulipanes", indicó.

Cabe precisar que anteriormente, Chirinos Venegas reveló que recibió 100 rosas como regalo, por lo cual, dando a entender que ese "Wayki" se trataría de algún pretendiente anónimo.