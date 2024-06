Segundo Quiroz niega haber amenazado a Dina Boluarte: "Yo respeto la investidura presidencial"

El congresista de la República, Segundo Quiroz, se pronunció luego de revelarse unas imágenes, donde se le ve en un evento conversando con la presidenta Dina Boluarte, a quien señaló directamente con el dedo, lo cual fue tomado como una amenaza.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, el parlamentario negó haber amenazado a la jefa de Estado y señaló que la conversación que tuvieron fue para recordarle que visite su región Cajamarca, para atender las demandas de la población.

"Específicamente le he manifestado y le he reiterado para que nos pueda visitar a Cajamarca y también pueda atender a las necesidades de nuestra región. Yo respeto la investidura presidencial, simplemente le he reiterado la visita a nuestra región Cajamarca", dijo.