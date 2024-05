Caso “Fondo Mivivienda”: Mauricio Fernandini dejó penal Castro Castro tras revocarse su prisión preventiva

El periodista Mauricio Fernandini abandonó la tarde de este miércoles el penal de Castro Castro, en San Juan de Lurigancho, luego de que el Poder Judicial revocara los 30 meses de prisión preventiva que se le impuso por el caso “Fondo Mivivienda”.

El expresentador de televisión abordó una camioneta que lo trasladó hasta su vivienda. En breves declaraciones a la prensa, Fernandini agradeció a las personas que estuvieron a su lado durante todo este proceso que lo llevó a estar en prisión.

“En estos meses he estado acompañado y lleno de afecto. No me puedo manifestar del caso, de eso se encargan mis abogados. Si la vida te pone lecciones, aprovéchalo al máximo”, sostuvo Mauricio Fernandini tras recobrar su libertad condicional.

LIBERTAD CON RESTRICCIONES

Si bien el periodista salió en libertad, afrontará el proceso bajo comparecencia con restricciones en reglas de conducta, pues deberá comparecer cada quince días sobre sus actividades ante el juzgado y no debe ausentarse del lugar de residencia.