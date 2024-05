Wilfredo Oscorima amenaza con marchar contra Boluarte si no recibe presupuesto para el 2025

El gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, anunció que encabezará protestas contra el Gobierno central liderado por Dina Boluarte si es que no se le otorga un presupuesto superior a los mil millones de soles para el año 2025.

Durante una audiencia pública de rendición de cuentas, el 'wayki' manifestó que su administración requiere de un importante incremento en el presupuesto asignado a la región para poder impulsar el desarrollo y sacar de la pobreza.

"En el 2025 nuestro presupuesto debe superar los mil millones de soles. De lo contrario, yo mismo encabezaré las marchas por el pueblo", señaló.

ENCABEZARÁ MOVILIZACIÓN

El mandatario regional argumentó que no hay otra forma de lograr el desarrollo de Ayacucho si es que no se le asigna el presupuesto que considera necesario. Por ello, advirtió que está dispuesto a liderar marchas de protesta en caso de que el Ejecutivo no atienda sus demandas.