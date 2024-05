RLA niega haber lanzado su candidatura presidencial: "No es serio hacer un lanzamiento sin plan de gobierno"

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, negó que haya iniciado su carrera presidencial con miras a las elecciones del 2026 y señaló que asistió a Loreto por invitación de Jorge Mera, quien lanzó su candidatura al gobierno regional.

“No me parece serio hacer un lanzamiento a la presidencia sin plan de gobierno, sin los equipos, uno tiene que presentarse formalmente”, dijo durante una conferencia de prensa junto al ministro de Educación Morgan Quero.

¿CONTRADICCIONES?

Cabe recordar que Rafael López Aliaga antes de comenzar su gestión aseguró que se quedaría al mando de Lima Metropolitana hasta su último día de gestión, pues si decide ser candidato presidencial, tendrían que renunciar a la comuna limeña.

“Estoy conversando con varios líderes [...] yo tengo que evaluar seriamente el tema, si conviene o no y si hay una alianza posible o no, pero no es un tema para hoy, es un tema para 2 años”, agregó López Aliaga.