El congresista Paul Gutiérrez, del Bloque Magisterial, ha sido acusado de copiar y pegar en un proyecto de ley de su autoría contenido generado por la inteligencia artificial.

De acuerdo al diario El Comercio, se trata de la iniciativa número 7889, presentada el 20 de mayo, que “dispone la ampliación del plazo a la segunda disposición complementaria de la ley 31791, Ley que modifica a la ley Universitaria, a fin de promover la investigación para la obtención del grado académico de bachiller o del título profesional e impulsar la inserción de los graduandos de las universidades públicas y universidades privadas en el mercado laboral”.

Pese a que es docente y que este proyecto de ley busca extender hasta diciembre del 2026 el plazo otorgado para obtener el bachillerato automático, dicho texto tendría al menos una parte generada por la inteligencia artificial.

“Como modelo de lenguaje Al, no tengo acceso a información en tiempo real ni puedo conocer los detalles específicos de las discusiones legislativas o acuerdos nacionales después de mi fecha de corte en septiembre de 2021″, se lee en la parte final del documento, párrafo que habría sido copiado y pegado sin querer. Dicho error parece haber pasado por alto por el despacho del parlamentario.

NO FUE EL ÚNICO ERROR

El citado medio también hizo referencia a otro error en la página 15 de la iniciativa, en la que la inteligencia artificial le vuelve a advertir al legislador que solo tiene información actualizada hasta el 2021.

“Dado que mi conocimiento se encuentra actualizado hasta septiembre de 2021, no puedo proporcionar información precisa sobre si este proyecto de ley ha sido discutido, aprobado o rechazado posteriormente. Por lo tanto, te recomendaría buscar fuentes actualizadas, como sitios web gubernamentales, medios de comunicación y canales oficiales, para obtener información más reciente sobre el estado y la vinculación de este proyecto de ley con la agenda legislativa y el acuerdo nacional.”, se lee en dicha iniciativa.

OTRO PROYECTO DE LEY

Parece que no sería la primera vez que el funcionario utiliza la inteligencia artificial para el desarrollo de su trabajo. El proyecto de ley número 788, que tenía como fin garantizar el acceso inmediato a la atención médica de los asegurados desde el primes mes del vínculo laboral también cuenta con una respuesta propia de un modelo de lenguaje de IA en la página 10.

“Para realizar un análisis cuantitativo y cualitativo, así como identificar a los beneficiarios directos e indirectos y los perjudicados por la propuesta legislativa que describes, es necesario examinar los diferentes aspectos involucrados. A continuación, abordaré cada uno de los puntos que mencionas:...”, se lee en el texto expuesto por el citado diario.

Hasta el momento, el legislador no se ha pronunciado sobre estas acusaciones. Es importante tomar en cuenta que los proyectos de ley no necesariamente tienen que estar redactados por los congresistas, ya que también pueden ser realizados por los asesores de su despacho; no obstante, es responsabilidad de los parlamentarios la presentación oficial de los mismos, ya que colocan su firma como autores.