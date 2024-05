Harvey Colchado señala que hay grabaciones que evidenciarían ofrecimientos ilícitos de Mateo Castañeda

El coronel PNP y exjefe de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac), Harvey Colchado, asiste a la Comisión de Fiscalización del Congreso, el cual lo citó para que de su declaración por el caso "Los Waykis en la Sombra".

Durante su intervención, el también excoordinador del Equipo Especial PNP que brindaba apoyo al Efficop, aseguró que existen grabaciones que evidenciarían "ofrecimientos ilícitos" por parte de Mateo Castañeda, abogado de la presidenta Dina Boluarte.

"Sí existen grabaciones y en su momento se van a hacer entrega a través de la Fiscalía y ese es una prueba más de que no hay fuga de información por parte de la Policía ni de la Fiscalía, porque, ¿A quién no le gustaría en estos momentos, acreditar el grado de injerencia que ha tenido este abogado para presionar a los policías Colchado y Lozano?", señaló.

Como se recuerda, el exministro del Interior, Carlos Morán, reveló que fue testigo de los "ofrecimientos ilícitos" del abogado de la mandataria, quien habría buscado que se archive la investigación contra Nicanor Boluarte, a cambio de un ascenso a general al coronel Colchado.

“Ya con el conocimiento de lo que [Mateo Castañeda] quiso hacer con el coronel Lozano. En esas reuniones, en conclusión, me pide lo mismo: que se archive el caso de su hermano [Nicanor Boluarte] y que le informe sobre información de la presidenta. Y así no me pasarán al retiro y me van a ascender a general”, sostuvo.