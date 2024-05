Juan José Santiváñez: Nuevo ministro del Interior niega vínculos con Nicanor Boluarte

El nuevo ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se pronunció sobre sus presuntos vínculos con Nicanor Boluarte, tras revelarse fotografías donde se evidencia que se reunió en reiteradas ocasiones con Luis Vivanco, abogado del hermano de Dina Boluarte.

En entrevista para RPP Noticas, el flamante titular del Mininter negó categóricamente tener vínculos con el hoy detenido por el caso "Los Waykis en la Sombra", y aseguró que las reuniones con su abogado fueron meras "coincidencias".

"Yo no conozco a señor Nicanor ni mucho menos estoy vinculado a ninguna persona de su entorno. No lo conozco, jamás he tenido algún tipo de comunicación. Este tema (las reuniones) resulta ser simplemente una coincidencia", dijo.