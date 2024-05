Pese a formar parte de Fuerza Popular: Fernando Rospigliosi niega ser fujimorista

El congresista y exministro del Interior, Fernando Rospigliosi, negó ser fujimorista pese a que integra el partido y la bancada de Fuerza Popular, cargo público al que accedió a mediados del año pasado tras el fallecimiento de Hernando Guerra García.

En entrevista para RPP Noticias, el parlamentario, entre risas, trató de argumentar su postura al señalar que "Fuerza Popular y el Fujimorismo son cosas distintas", y que "no tendrían nada que ver una cosa con la otra".

"Para empezar, quisiera decir que yo no soy parte del Fujimorismo. Yo integro Fuerza Popular, que es otra cosa, o sea, no confundamos, no personalicemos", comentó entre risas el parlamentario de la bancada naranja.